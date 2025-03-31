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Абхазия Информ

В МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Понедельник, 31 марта 2025 20:06
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В МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по вопросам выявления фактов незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконной добычи криптовалют на территории республики. В совещании приняли участие и исполняющий обязанности первого заместителя министра Руслан Ажиба, исполняющий обязанности замминистра Беслан Чкадуа, руководители профильных управлений.

О результатах работы с 11 марта 2025 года по 31 марта 2025 года по проведению оперативно-профилактических мероприятии по обнаружению и изъятию незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ доложил временно исполняющий обязанности начальника Управления уголовного розыска Беслан Жвания.

Работу в данном направлении следует продолжить, не снижая темпов, отметил генерал-майор милиции Роберт Киут, исполняющий обязанности министра также подчеркнул необходимость более тщательной подготовки к летнему курортному сезону.

Исполняющий обязанности первого замминистра Руслан Ажиба обратил внимание на уровень компетентности некоторых районных начальников милиции, в этой связи руководители министерства не исключают кадровые перестановки.

Далее начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Султан Кабардаев доложил о предпринимаемых мерах и имеющейся статистике по противодействию незаконной добыче криптовалюты на территории страны.

«Сегодня к работе МВД особое внимание, все текущие вопросы деятельности ведомства находятся на личном контроле высшего руководства страны», – подчеркнул, подводя итоги совещания Роберт Киут.

И.о. министра поручил разработать и представить план подготовки к летнему курортному сезону в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 31 марта 2025 20:10

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