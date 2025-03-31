ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ СНОВА ЗАПУСТЯТ ПРОЕЗД ПО «ЕДИНОМУ БИЛЕТУ»

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. 30 апреля возобновят перевозки по «единому билету» из Сочи в Абхазию. По билету туристы смогут добраться на поезде до Адлера, а потом пересесть на автобусы, которые следуют до Гагры, Сухума, Пицунды, Гудауты и Нового Афона. Купить билеты можно будет как в кассах, так и онлайн.

Маршрут будет действовать до 30 сентября. В прошлом году им воспользовались более пяти тысяч пассажиров.