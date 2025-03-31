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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗДОМНЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Новости Понедельник, 31 марта 2025 20:14
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В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗДОМНЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. 29 и 30 марта в Сухуме проходила акция стерилизации бездомных и домашних животных, организованная фондом «Добрый город» при финансовой поддержке администрации города Сухум. Фонд «Добрый город» второй год организовывает акции бесплатной стерилизации при поддержке столичной администрации. Это уже четвертая их совместная акция. За три прошлые акции уже было стерилизовано 755 животных.

«Наше плодотворное сотрудничество приносит значительный результат в борьбе с безнадзорными животными на улицах нашего города. Также хочется отметить высокую активность населения нашего города. На предстоящие два дня записано на стерилизацию более 200-х животных, что говорит о проявлении осознанности и гуманности в отношении своих подопечных. На протяжении двух дней с нами работают сотрудники МУП «Благоустройство», которые обеспечивают транспортировку безнадзорных животных. Особенно эта проблема актуальна в преддверии курортного сезона», – сказала глава фонда «Добрый город» Кира Зекир-оглы.

Жители столицы, которые привели на акцию своих животных выражали благодарность фонду, организовывающему акции и поддерживающей их проект администрации.

Проводить такие акции фонд планирует раз в три месяца.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 31 марта 2025 20:29

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