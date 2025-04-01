1 АПРЕЛЯ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. 1 апреля прекращается срок действия указа исполняющего обязанности президента от 21 января 2025 года №22 «О некоторых мерах по обеспечению энергетической безопасности», в соответствии с которым было приостановлено плановое повышение тарифов на электроэнергию. С 1 апреля 2025 года возобновляется действие Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 апреля 2022 года № 39 «Об утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования и нормативов потребления в сфере электроэнергетики», которое предусматривает ежегодное плановое повышение тарифов на электроэнергию, начиная с 2022 года.

В соответствии с этим постановлением тарифы в 2025 году составляют:

Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз должны платить 2 руб. 20 коп.;

Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии одной фазы – 1 руб. 70 коп.;

Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 2 руб. 20 коп.;

Объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 2 руб. 20 коп.;

Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 2 руб. 20 коп.;

Юридические лица, индивидуальные предприниматели – 3 руб. 20 коп.;

Госорганы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №2), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия – 3 руб. 20 коп.;

Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №02), финансируемые из средств местного бюджета – 3 руб. 10 коп.;

Объекты электрифицированного городского транспорта – 1 руб. 30 коп.; Потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия – 3 руб. 80 коп.; Потребители, осуществляющие добычу криптовалют – 4 руб. 20 коп.

Об этом сообщает Министерство энергетики и транспорта Абхазии.