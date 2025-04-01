 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

1 АПРЕЛЯ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Новости Вторник, 01 апреля 2025 18:29
Оцените материал
(0 голосов)
1 АПРЕЛЯ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. 1 апреля прекращается срок действия указа исполняющего обязанности президента от 21 января 2025 года №22 «О некоторых мерах по обеспечению энергетической безопасности», в соответствии с которым было приостановлено плановое повышение тарифов на электроэнергию. С 1 апреля 2025 года возобновляется действие Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 апреля 2022 года № 39 «Об утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования и нормативов потребления в сфере электроэнергетики», которое предусматривает ежегодное плановое повышение тарифов на электроэнергию, начиная с 2022 года.

В соответствии с этим постановлением тарифы в 2025 году составляют:

Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз должны платить 2 руб. 20 коп.;          

Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии одной фазы – 1 руб. 70 коп.;

Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 2 руб. 20 коп.;

Объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 2 руб. 20 коп.;  

Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 2 руб. 20 коп.;

Юридические лица, индивидуальные предприниматели – 3 руб. 20 коп.;

Госорганы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №2), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия – 3 руб. 20 коп.;

Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №02), финансируемые из средств местного бюджета – 3 руб. 10 коп.;

Объекты электрифицированного городского транспорта – 1 руб. 30 коп.; Потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия – 3 руб. 80 коп.; Потребители, осуществляющие добычу криптовалют – 4 руб. 20 коп.

Об этом сообщает Министерство энергетики и транспорта Абхазии.

 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 18:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗДОМНЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА «АРТЕК» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.