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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА «АРТЕК»

Новости Вторник, 01 апреля 2025 18:36
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА «АРТЕК»

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. В составе абхазской делегации – заведующие отделами образования из Гудаутского, Галского, Очамчирского и Гагрского районов Абхазии, а также их помощники. Гостям провели экскурсию, познакомили с историей и традициями лагеря. Одна из них – посвящение в артековцы.

«Это хорошая традиция советского времени, когда мы не делились на национальности. Тогда были заложены основы, которые являются незыблемыми во все времена: дружба народов, мирное небо, общение, гостеприимство – все то, что сегодня «Артек» проявляет в отношении детей из Абхазии», – отметила заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба.

Напомним, что сейчас в Крыму находится 101 школьник. Руководство «Артека» и делегация Абхазии выразили уверенность в том, что это не последняя поездка детей в международный российский центр.

Решение о выделении дополнительной квоты для ребят из Республики Абхазия было принято благодаря договоренностям Бадры Гунба с руководством России.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 18:38

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