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Абхазия Информ

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИЗЪЯТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ

Новости Вторник, 01 апреля 2025 18:39
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В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИЗЪЯТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба направил на рассмотрение и. о. Президента Абхазии проект закона «О внесении изменения в Уголовный Кодекс Республики Абхазия» для дальнейшего представление в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Законопроект предусматривает дополнение главы 25 статьей 241.1 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания», устанавливающую уголовную ответственность за действия по поиску и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, при отсутствии разрешения. Так же проектом предусмотрено более строгое наказание за те же деяния, совершенные с использованием землеройных машин или специальных технических средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания).

Основной задачей в сфере историко-культурного наследия является обеспечение сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий, включая осуществление их государственной охраны, сохранения, использования в соответствии с законодательством. Важнейшую роль в защите историко-культурного наследия играют уголовно-правовые средства. Неконтролируемые поиск и изъятие археологических предметов влекут повреждение или уничтожение культурного слоя и утрату объектов историко-культурного наследия, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 18:43

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