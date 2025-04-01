ПОДПИСАН УКАЗ О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о временных ограничениях в сфере промышленного рыболовства. Согласно Указу, приостановлено действие постановления Кабинета Министров от 2016 года «Об утверждении Положения о лицензировании промышленной добычи водных биоресурсов» в части предоставления лицензии на промышленную добычу водных биоресурсов.
Также временно приостановлена выдача нормативной документации на проектируемые и строящиеся предприятия по переработке рыбы.
Кабинету Министров поручено разработать предложения по эффективному государственному регулированию сохранения водных биоресурсов и устойчивому развитию промышленного рыболовства.
Новые меры направлены на сохранение водных биологических ресурсов и их рациональное использование.
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