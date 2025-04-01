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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛИСЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 01 апреля 2025 18:48
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ЗАВЕРШИЛИСЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Дистанционное тестирование участников конкурса «Команда Абхазии» завершено. Всего за время регистрационной кампании на конкурс было подано более 3 000 заявок. На данный момент 345 участников успешно прошли все онлайн тесты и скоро станут известны имена финалистов.

Более трех тысяч активных граждан Абхазии откликнулись на призыв принять участие в конкурсе «Команда Абхазии», цель которого – выявление и поддержка талантливых управленцев. Дистанционная часть конкурса состояла из двух этапов. Первый этап, включавший тестирование на оценку системного мышления и написание эссе с авторскими проектами, успешно завершен. По его результатам в следующий дистанционный этап прошли почти 600 участников, которым предстояло продемонстрировать свой управленческий потенциал в ходе нового испытания. 31 марта 345 участников успешно завершили все этапы онлайн-тестирования.

«Мы благодарим всех участников за невероятную энергию и упорство – вы доказали, что в Абхазии есть люди, способные менять будущее к лучшему. По итогам дистанционного этапа сильнейшие и наиболее перспективные участники будут приглашены в финал. В ходе очного мероприятия им предстоит продемонстрировать профессиональные компетенции и проявить навыки работы с проектами и принятия решений по актуальным для республики задачам из разных отраслей. Кроме того, для всех финалистов будет доступна уникальная образовательная программа на базе ведущих образовательных центров Российской Федерации, направленная на формирование и подготовку единой команды управленцев и руководителей, работающих над развитием Республики Абхазия», – отметил руководитель конкурса «Команда Абхазии», и.о. председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

Участие в конкурсе открывает перед соискателями целый ряд возможностей. Все конкурсанты получают детальную экспертную оценку своих компетенций с персональными рекомендациями по развитию, а также доступ к образовательным программам президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Победителей ожидает насыщенная программа: специализированное обучение на базе мастерской управления «Сенеж», стажировки в российских государственных структурах и ведущих компаниях, а также наставники из числа ведущих управленцев Абхазии и перспектива занять ответственные должности в органах власти Республики. Особое внимание будет уделено обмену опытом с российскими экспертами в сфере государственного и корпоративного управления.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 18:52

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