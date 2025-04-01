В АБХАЗИИ НАШЛИ КЛАД ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Ученые Ирина Сапрыкина, Галина Требелева и Елизавета Касинцева, представляющие Институт археологии РАН, впервые представили научному сообществу коллекцию из 70 золотых артефактов, обнаруженных на Маркульском городище в Абхазии. Ценные находки были извлечены при изучении разграбленного склепа, датируемого III веком до н. э.

Обнаруженные артефакты демонстрируют признаки, характерные как для скифо-сарматского, так и для античного искусства, что позволяет предположить их изготовление местными мастерами. Химический анализ металла, из которого сделаны находки, указывает на его сходство с золотом из месторождения в низовьях реки Ингур.

По данным журнала «Родина», Маркульское городище в Очамчырском районе Абхазии подверглось разграблению в июле 2023 года. Злоумышленники разрушили склеп и до сих пор неизвестно, что именно было ими похищено. Разрушение конструкции склепа и нарушение целостности культурных слоев привели к печальным последствиям, однако дальнейшее исследование принесло ряд ценных находок.

Владелец частного земельного участка, на котором находится городище, задержал грабителей, которые извлекли из земли бронзовую ситулу, и забрал украденное себе. Место находки ситулы было засыпано и покрыто дерном, однако опытный археолог смог обнаружить следы раскопок.

Особое внимание привлекает найденная на месте ситула – сосуд конической формы, расширяющийся кверху, с одной или двумя дугообразными ручками. Она являлась частью богатого погребального инвентаря. В захоронении были обнаружены останки человека и кости жертвенных животных.

«Немаловажным является тот факт, что черепица была импортная, а не местная. Это свидетельствует о высоком статусе погребенного», – рассказали ученые.

На человеке был богато украшенный костюм с вышивкой из стекляруса. Вместе с ним были обнаружены перстни из бронзы и серебра, а также большое количество бронзовых браслетов. Кроме того, нашли 70 золотых изделий. Обнаруженные артефакты были классифицированы по группам.

Самую большую группу составляли золотые полусферические пластины, сделанные в форме розеток с выступающим центром и лепестками. Их диаметр колебался от 4,5 до 6,5 миллиметров. Вторая группа включала две пластины, выполненные в виде рельефного шестилепесткового цветка. Этот тип пластин считается одним из самых древних и известен с позднего микенского периода. Третья группа представлена более крупными пластинами в форме колеса. Подобные предметы встречаются в различных культурах и связаны с солнечными и небесными культами. Четвертая группа состоит из лунниц – украшений в виде полумесяца с поперечным узором, напоминающим «скрученные рога».

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