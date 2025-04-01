ТРЕККИНГ В МАЕ: ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О МАРШРУТАХ ПО КАНЬОНАМ И ЛУГАМ АБХАЗИИ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Май в Абхазии – идеальное время для треккинга: горные тропы уже освобождаются от снега, альпийские луга расцветают ковром из диких пионов и рододендронов, а водопады наполняются талой водой. Рассказываем, какие маршруты выбрать, что взять с собой и как спланировать поход, чтобы насладиться красотой «Страны души» без толп туристов.

ТОП-5 маршрутов для треккинга в мае:

Каньон реки Бзыбь

– Протяженность: 12 км (в одну сторону). Уровень сложности: средний.

– Что увидите: бирюзовые пороги, отвесные скалы, реликтовые самшитовые леса. Финишная точка – живописный Голубой водопад, где можно устроить пикник.

Тропа к озеру Мзы

– Протяженность: 8 км (кольцевой маршрут). Уровень сложности: легкий.

– Особенности: путь проходит через цветущие луга с видом на Кавказский хребет. Озеро Мзы в мае окружено зарослями рододендронов – идеальное место для фото.

Гегский водопад через альпийские луга

– Протяженность: 6 км (в одну сторону). Уровень сложности: средний.

– Изюминка: маршрут начинается у озера Рица и ведет через луга, усыпанные дикими травами, к мощному водопаду, который в мае особенно полноводен.

Восхождение на гору Мамдзышха

– Протяженность: 14 км (туда и обратно). Уровень сложности: сложный.

– Награда: с вершины (1873 м) открывается панорама от Гагры до Пицунды. В мае здесь еще лежат пятна снега, контрастирующие с зеленью.

Треккинг к пещере Абрскила

– Протяженность: 5 км (в одну сторону). Уровень сложности: легкий.

– Что интересно: маршрут проходит через ущелье с водопадами и заканчивается у древней пещеры, где, по легенде, был заточен абхазский Прометей.

Что взять с собой?

– Обувь: трекинговые ботинки с жесткой подошвой – тропы могут быть скользкими после дождей.

3 совета для безопасного треккинга

Начинайте маршруты утром. К полудню в горах может подняться туман, а в мае после 15:00 возможны кратковременные дожди.

Уточняйте погоду. Некоторые тропы (например, к озеру Рица) весной размыты – заранее свяжитесь с национальным парком.

Планируйте логистику. Многие маршруты требуют трансфера из курортных зон. Например, туры в Абхазию часто включают перелет и проживание, что упрощает организацию поездки.

Секретные локации

– Каньон «Каменный мешок» возле села Псху: узкое ущелье с водопадами, куда редко доходят туристы.

Почему май – лучшее время?

– Температура: днем +18-23°C в горах, +22-25°C у подножия.

Важно! Даже на легких маршрутах берите с собой аптечку и воду. Абхазские горы непредсказуемы, а мобильная связь работает не везде. Планируйте треккинг с запасом времени и наслаждайтесь пейзажами без спешки!

P.S. Если вы хотите совместить треккинг с комфортом, обратите внимание на туры в Абхазию – они включают перелет и проживание, что позволяет сосредоточиться на приключениях, не тратя время на организацию.