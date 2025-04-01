 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРЕККИНГ В МАЕ: ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О МАРШРУТАХ ПО КАНЬОНАМ И ЛУГАМ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 01 апреля 2025 18:59
Оцените материал
(0 голосов)
ТРЕККИНГ В МАЕ: ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О МАРШРУТАХ ПО КАНЬОНАМ И ЛУГАМ АБХАЗИИ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Май в Абхазии – идеальное время для треккинга: горные тропы уже освобождаются от снега, альпийские луга расцветают ковром из диких пионов и рододендронов, а водопады наполняются талой водой. Рассказываем, какие маршруты выбрать, что взять с собой и как спланировать поход, чтобы насладиться красотой «Страны души» без толп туристов.

ТОП-5 маршрутов для треккинга в мае:

Каньон реки Бзыбь

– Протяженность: 12 км (в одну сторону). Уровень сложности: средний.

– Что увидите: бирюзовые пороги, отвесные скалы, реликтовые самшитовые леса. Финишная точка – живописный Голубой водопад, где можно устроить пикник.

Тропа к озеру Мзы

– Протяженность: 8 км (кольцевой маршрут). Уровень сложности: легкий.

– Особенности: путь проходит через цветущие луга с видом на Кавказский хребет. Озеро Мзы в мае окружено зарослями рододендронов – идеальное место для фото.

Гегский водопад через альпийские луга

– Протяженность: 6 км (в одну сторону). Уровень сложности: средний.

– Изюминка: маршрут начинается у озера Рица и ведет через луга, усыпанные дикими травами, к мощному водопаду, который в мае особенно полноводен.

Восхождение на гору Мамдзышха

– Протяженность: 14 км (туда и обратно). Уровень сложности: сложный.

– Награда: с вершины (1873 м) открывается панорама от Гагры до Пицунды. В мае здесь еще лежат пятна снега, контрастирующие с зеленью.

Треккинг к пещере Абрскила

– Протяженность: 5 км (в одну сторону). Уровень сложности: легкий.

– Что интересно: маршрут проходит через ущелье с водопадами и заканчивается у древней пещеры, где, по легенде, был заточен абхазский Прометей.

Что взять с собой?

– Обувь: трекинговые ботинки с жесткой подошвой – тропы могут быть скользкими после дождей.

3 совета для безопасного треккинга

Начинайте маршруты утром. К полудню в горах может подняться туман, а в мае после 15:00 возможны кратковременные дожди.

Уточняйте погоду. Некоторые тропы (например, к озеру Рица) весной размыты – заранее свяжитесь с национальным парком.

Планируйте логистику. Многие маршруты требуют трансфера из курортных зон. Например, туры в Абхазию часто включают перелет и проживание, что упрощает организацию поездки.

Секретные локации

– Каньон «Каменный мешок» возле села Псху: узкое ущелье с водопадами, куда редко доходят туристы.

Почему май – лучшее время?

– Температура: днем +18-23°C в горах, +22-25°C у подножия.

Важно! Даже на легких маршрутах берите с собой аптечку и воду. Абхазские горы непредсказуемы, а мобильная связь работает не везде. Планируйте треккинг с запасом времени и наслаждайтесь пейзажами без спешки!

P.S. Если вы хотите совместить треккинг с комфортом, обратите внимание на туры в Абхазию – они включают перелет и проживание, что позволяет сосредоточиться на приключениях, не тратя время на организацию.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 19:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ НАШЛИ КЛАД ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.