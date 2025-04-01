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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Новости Вторник, 01 апреля 2025 19:05
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер совместно с пограничниками в ходе контроля транспортных средств был остановлен автомобиль MITSUBISHI LANCER, прибывший из Абхазии. О наличии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу ЕАЭС, водитель автомобиля не заявлял. В результате проверки транспортного средства с применением МИДК и последующего досмотра в автомобиле было обнаружено несколько тайников с табачной продукцией.

«Блоки с сигаретами были спрятаны в переднем бампере машины и под обшивкой дверей, другая часть сигарет была обнаружена под обшивкой крышки багажника, – рассказал и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Олег Ежов. – После демонтажа из мест сокрытия извлечено 1540 пачек (30800 штук) сигарет».

Сигареты ввозились без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок. Табачные изделия и автомобиль, использованный для незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы и установления стоимости всей партии товара будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности. Проводится расследование.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 19:06

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