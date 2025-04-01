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Абхазия Информ

ПУТИН УПРОСТИЛ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 01 апреля 2025 21:46
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ПУТИН УПРОСТИЛ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Граждане Абхазии, имеющие также гражданство РФ или вид на жительство в РФ, смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Установить, что гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в РФ, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке», – говорится в указе.

Попадающие под данную категорию граждане будут освобождены от сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Кроме того, выдача им российских водительских удостоверений может осуществляться в том числе на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД РФ.

Также президент поручил правительству РФ обеспечить освобождение таких граждан от уплаты госпошлины за выдачу российских прав и внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие признание до 1 апреля 2026 года действительными для управления транспортными средствами на территории России абхазских водительских удостоверений, срок действия которых не истек.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 21:49

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