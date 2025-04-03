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Абхазия Информ

НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ПРЕГАБАЛИНА

Новости Четверг, 03 апреля 2025 22:09
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НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ПРЕГАБАЛИНА

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков №2 службы по г. Сочи Краснодарской таможни с привлечением специалистов-кинологов на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер задержали 24-летнего жителя Республики Абхазия.

Мужчина следовал из России в Абхазию по «зеленому коридору». На вопрос инспектора таможни о наличии товаров, запрещенных, ограниченных к перемещению и подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.

Располагая оперативной информацией о возможном незаконном перемещении сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС, сотрудники таможни приняли решение о проведении таможенного досмотра.

«По результатам досмотра во внутреннем кармане сумки, принадлежащей гражданину, были обнаружены 14 капсул красно-белого цвета, – пояснил заместитель начальника Краснодарской таможни Евгений Лесняк. – Соответствующие документы, подтверждающие назначение перемещаемого препарата, у гражданина отсутствовали».

Капсулы с маркировкой «Pfizer PGN 300» были изъяты и направлены на экспертное исследование. Согласно заключению экспертизы в составе препарата содержится сильнодействующее вещество – прегабалин, массой 5,46 г.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 226.1 УК РФ.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 22:10

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