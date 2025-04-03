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Абхазия Информ

ВОПРОСЫ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ РФ ОБСУДИЛИ В УГАИ МВД АБХАЗИИ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 22:12
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ВОПРОСЫ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ РФ ОБСУДИЛИ В УГАИ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. Управление Госавтоинспекции МВД посетили Президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Цель визита – ознакомление на месте с положением дел по вопросу упрощенного порядка выдачи водительских удостоверений гражданам Абхазии, имеющим российский паспорт или вид на жительство.

В сопровождении исполняющего обязанности министра внутренних дел Роберта Киут и исполняющего обязанности заместителя министра Беслана Чкадуа, Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили кабинеты, подготовленные для выдачи указанной категории водительских удостоверений.

Решение о выдаче водительского удостоверения в упрощенном порядке Сергей Кириенко назвал исключительным, достигнутым в ходе переговоров президентов Бадры Гунба и Владимира Путина.

Президент Абхазии Бадра Гунба, в свою очередь, поблагодарил за оперативное решение данного вопроса.

Далее в ходе встречи в формате два на два, при участии президента Бадры Гунба, и.о. министра внутренних дел Роберта Киут, первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина обсудили предстоящий туристический сезон.

Касаясь вопроса безопасности, было высказано предложение о создании нового управления при МВД Абхазии – туристической милиции.

В ходе встречи были подняты вопросы пересечения государственной абхазо-российской границы в пору летнего курортного сезона и возможных мер по стабилизации ситуации на рубеже по реке Псоу в пиковые нагрузки.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 22:18

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