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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ АВИАБИЛЕТОВ В СУХУМ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 22:18
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В АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ АВИАБИЛЕТОВ В СУХУМ

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. В социальных сетях распространяется информация о продаже авиабилетов в Абхазию с неправильным написанием названия столицы республики. В Минэнерготрансе Абхазии призвали не доверять фейкам.

В Министерстве энергетики и транспорта Абхазии сделали заявление в связи с сообщениями по поводу продажи билетов на рейсы в Сухум, распространяемыми в соцсетях.

В ведомстве опровергли информацию о реализации авиабилетов с некорректным написанием названия абхазской столицы и выступили с призывом к гражданам доверять только официальным источникам.

«Вся достоверная и актуальная информация, касающаяся организации авиасообщения и продажи билетов по маршруту Москва-Сухум, будет своевременно опубликована на официальном сайте министерства», – говорится в сообщении.

В Минэнерготрансе также напомнили, что распространение недостоверной информации может негативно сказаться на имидже республики.

Самолеты свяжут Россию и Абхазию с 1 мая, авиарейсы будут запущены к началу курортного сезона.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 22:30

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