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Абхазия Информ

ИЗ УФЫ В СУХУМ УЖЕ ЛЕТОМ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 22:30
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ИЗ УФЫ В СУХУМ УЖЕ ЛЕТОМ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. На днях делегация из Башкирии во главе с премьер-министром Андреем Назаровым побывала на инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы. В торжественном событии участвовали сотни гостей, включая первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и других высокопоставленных чиновников. Во время официальных встреч обсуждалось не только укрепление экономических, торговых и социальных связей, но и вопрос, как сделать отдых жителей Башкирии в Абхазии доступнее.

РЕЙСЫ БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Любители абхазских пляжей и гор оценят отличную новость: совсем скоро планируется запуск прямых авиарейсов из Уфы в Сухум. Если все пойдет по графику, первые самолеты взлетят уже летом 2025 года. Для жителей региона путь до любимых курортов станет быстрее и удобнее. Еще в прошлом году глава республики Радий Хабиров предлагал организовать прямые рейсы между республиками, когда закончат строительство международного аэропорта в Абхазии. Рейсы Уфа – Сухум планируются раз в неделю, время в полете составит приблизительно 2-3 часа.

Еще один совместный проект Башкирии и Абхазии – совместных проектов – программа «Башкирское долголетие. Туризм». Благодаря ей пожилые жители республики раз в год могут отправиться в бесплатную поездку. Напомним, что в 2023 году группа пенсионеров из нашего региона уже побывала в Абхазии и осталась в восторге. Теперь маршрут планируют расширить.

А для детей в Абхазии построят новый санаторий – он расположится в Гулрыпшском районе. Так что скоро школьники из Башкирии смогут не только отдыхать у моря, но и укреплять здоровье.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Напомним, что Башкирию и Абхазию связывают не только туризм и экономика, но и культура. Регулярные совместные фестивали, выставки и образовательные программы помогают народам двух республик лучше понимать друг друга. Андрей Назаров передал новому президенту Абхазии пожелания успехов от главы Башкирии Радия Хабирова и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы между регионами.

«История взаимоотношений Башкортостана и Абхазии насчитывает десятки лет. В общем-то, можно говорить, что традиционно башкиры и абхазы дружили и поддерживали друг друга. Сейчас готовим дорожную карту, в которую войдут множество направлений, и мы будем их добавлять в процессе возникновения каких-то новых предложений и идей», – сказал Андрей Назаров.

Кроме того, знаменитая набережная Сухума скоро обретет новую жизнь. В этом ей помогут Башкирия и Татарстан. О планах масштабной реконструкции объявили на инаугурации президента Абхазии. Как рассказал премьер-министр Андрей Назаров, проект предусматривает не просто ремонт, а полноценное обновление с сохранением исторического облика.

Работы по реконструкции начнутся уже осенью. По словам Сергея Кириенко, при восстановлении набережной должна быть проведена бережная работа с применением с применением лучшего опыта двух российских регионов.

Кстати, в Уфе в октябре прошлого года торжественно открыли маленький кусочек Абхазии – копию знаменитой колоннады Сухума. На мероприятии присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и прежний президент Абхазии Аслан Бжания, который лично оценил старания властей и строителей. Конструкцию начали строить в 2023 году и открытие планировалось к 450-летию башкирской столицы в августе 2024 года, однако сроки были перенесены на осень.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 22:32

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