ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Прошла встреча президента Бадры Гунба с представителями абхазской диаспоры в Турции, прибывшими для участия в инаугурации. На встрече также присутствовал вице-президент Беслан Бигвава.

Глава государства поблагодарил гостей за то, что они прибыли в Абхазию для участия в этом значимом событии. Он также подчеркнул, что всегда интересуется судьбой наших соотечественников, проживающих за рубежом.