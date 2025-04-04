ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТУРЦИИ
Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Прошла встреча президента Бадры Гунба с представителями абхазской диаспоры в Турции, прибывшими для участия в инаугурации. На встрече также присутствовал вице-президент Беслан Бигвава.
Глава государства поблагодарил гостей за то, что они прибыли в Абхазию для участия в этом значимом событии. Он также подчеркнул, что всегда интересуется судьбой наших соотечественников, проживающих за рубежом.
«Я много общаюсь с нашими соотечественниками и знаю обо всех их чаяниях и проблемах. Это общение воодушевляет меня», – сказал Бадра Гунба. Президент также добавил, что будет стремиться к укреплению и расширению добрых связей с ними и их исторической родиной.
Представители делегации из Турции поздравили Бадру Гунба и Беслана Бигвава со вступлением в должность Президента и Вице-президента и выразили готовность оказывать всяческую поддержку государству, а также лично Бадре Гунба.