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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТУРЦИИ

Новости Пятница, 04 апреля 2025 18:21
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Прошла встреча президента Бадры Гунба с представителями абхазской диаспоры в Турции, прибывшими для участия в инаугурации. На встрече также присутствовал вице-президент Беслан Бигвава.

Глава государства поблагодарил гостей за то, что они прибыли в Абхазию для участия в этом значимом событии. Он также подчеркнул, что всегда интересуется судьбой наших соотечественников, проживающих за рубежом.

«Я много общаюсь с нашими соотечественниками и знаю обо всех их чаяниях и проблемах. Это общение воодушевляет меня», – сказал Бадра Гунба. Президент также добавил, что будет стремиться к укреплению и расширению добрых связей с ними и их исторической родиной.

Представители делегации из Турции поздравили Бадру Гунба и Беслана Бигвава со вступлением в должность Президента и Вице-президента и выразили готовность оказывать всяческую поддержку государству, а также лично Бадре Гунба.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 04 апреля 2025 18:25

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