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Абхазия Информ

ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОДЛЕНЫ ДО 8 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

Новости Пятница, 04 апреля 2025 18:27
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ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОДЛЕНЫ ДО 8 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В рамках повестки дня был рассмотрен законопроект «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия».

Напомним, что в связи с совпадением даты выборов президента Республики Абхазия с намеченными выборами депутатов органов местного самоуправления, 18 февраля 2025 года на заседании сессии Народного Собрания был принят Закон «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия», которым срок полномочий продлевался до 7 июня 2025 года.

Обсужденный сегодня комитетом законопроект предлагает продлить срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 8 ноября 2025 года.

«Продление срока полномочий депутатов органов местного самоуправления необходимо для увеличения временного промежутка между выборами в нашей стране. 1 марта прошел второй тур выборов президента Республики Абхазия.

Также следует отметить, в соответствии с действующей редакцией Закона «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия» выборы совпадают с открытием массового туристического сезона в нашей стране», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По итогам обсуждения комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять в первом чтении данный законопроект.

Затем депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия». Он разработан с целью законодательного закрепления состава Комиссии по вопросам гражданства при президенте Республики Абхазия.

Члены Комитета приняли решение вынести данный вопрос на очередное заседание сессии для принятия в первом чтении.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 04 апреля 2025 18:31

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