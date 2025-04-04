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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Новости Пятница, 04 апреля 2025 18:32
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ПАРЛАМЕНТАРИИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания –Абхазии прибыла в город-курорт Анапу для участия в работе 42-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В составе делегации: Беслан Халваш – глава делегации, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, член Комитета ЮРПА по бюджету, налогам и собственности, Аслан Лакоба – член Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, член Комитета ЮРПА по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям и Бадрик Пилия – зампредседателя Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.

Конференция начала свою работу 3 апреля и будет проходить в течение двух дней под председательством главы Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Предусмотрена обширная программа для руководителей делегаций, которая включает в себя знакомство с курортно-туристическими объектами города-курорта Анапы.

4 апреля в рамках программы Ассоциации состоялось заседания ее комитетов, заседание Совета и пленарное заседание 42-й Конференции ЮРПА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 04 апреля 2025 18:40

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