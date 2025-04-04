ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Под председательством спикера Лаши Ашуба состоялось внеочередное заседание парламентской сессии. Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия».
Затем было принято Постановление Народного Собрания «О даче согласия Кабинету министров Абхазии на перевод земельного участка площадью 15,0 га в с. Адзюбжа из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов».