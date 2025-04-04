ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ И НАРКОТИКИ

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Две единицы огнестрельного оружия изъяли сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Очамчырского районного отдела внутренних дел. Аршба Саид Отариевича, 2000 г.р. незаконно приобрел и носил при себе снаряженный боеприпасами пистолет системы «Макарова», кустарным способом переделанный из охолощенного в боевой. Аналогичное оружие – пистолет модели ПМ-СХ, а также боеприпасы к нему, изъят у Лагвилава Тимура Геннадьевича, 1999 г.р.

Группой дознания Очамчырского РОВД в отношении Саида Аршба и Тимура Лагвилава по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждены уголовные дела. Вышеназванные граждане были задержаны на посту ГАИ «Тамыш» в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в Очамчырском районе.

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Незаконно хранимое огнестрельное оружие изъято у жителя г. Сухум Мишелия Дмитрия Владимировича, 1984 г.р. Пистолет калибра 9 мм, переделанный кустарным способом из охолощенной модели ПМ-СХ в боевой, а также снаряженные в обойму боеприпасы аналогичного калибра, у данного гражданина изъяли сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского РОВД. Мишелия был задержан в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Бабушара Гулрыпшского района.

По данному факту в отношении Дмитрия Мишелия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району.

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Сильнодействующее наркотическое средство изъято у жителя г. Гудаута. Жителю г. Гудаута Цушба Денису Золотинсковичу, 1985 г.р. вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 223 УК РА.

Незаконно приобретенное и хранимое при себе наркотическое средство «метадон» у данного гражданина изъяли сотрудники контрольного пункта милиции «Мюссера» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.

Расследование уголовного дела проводит группа дознания Гудаутского РОВД. Денис Цушба на время предварительного расследования отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.