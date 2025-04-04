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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК

Новости Пятница, 04 апреля 2025 18:55
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2025 год в период с 1 по 3 апреля на общевойсковом полигоне «Цабал», в формате проведения тактико-специального учения (ТСУ) прошли занятия с подразделениями бригад (полка) резерва.

Подготовка подразделений осуществлялась с целью повышения полевой выучки личного состава подразделений обеспечения, их слаженности, воспитания у личного состава высоких морально-боевых качеств, физической выносливости, психологической устойчивости и практического руководства подчиненными подразделениями.

Участники ТСУ получили практику в выполнении учебных служебно-боевых задач на фоне общей непрерывно развивающейся обстановки в условиях максимально приближенных к служебно-боевой деятельности.

По оценке руководителя учений, генерал-лейтенанта Лизберта Поцхор-оглы, – цель ТСУ достигнута. Подразделения получили практику в решении задач в ходе современного боя.

На занятиях использовался опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 04 апреля 2025 18:57

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