ШКОЛЬНИКИ И ПЕДАГОГИ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛИ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Школьный обмен – это часть соглашения о сотрудничестве, которое подписали в прошлом году главы городов-побратимов – мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и мэр города Сухум Беслан Эшба. По словам директора департамента образования Нижнего Новгорода Владимира Радченко, визит международной делегации стал значимым событием, способствующим укреплению дружбы между странами.

Школьников и педагогов из Абхазии в Нижнем Новгороде встречают уже в четвертый раз.

«Это уникальная возможность для обмена лучшими практиками среди педагогов и общения между детьми. Это общие ценности, которые объединяют наши народы. Это разговоры о патриотизме и толерантности. Дети могут поделиться своими культурными традициями. Для нас самое главное, чтобы единство духа объединяло наших детей. Ведь дети – это будущее наших государств», – подчеркнул Владимир Радченко.

Ребята из сухумской школы № 6 жили в семьях учеников нижегородской школы № 70. Для них подготовили экскурсии, творческие мастер-классы и весёлые прогулки с новыми друзьями.

Почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде и Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук отметил важность развития отношений между регионами: «Я вижу, что наши отношения будут достойными, взаимовыгодными и крепкими. Они имеют глубокие исторические корни, начиная еще с времен Российской империи и Советского Союза. Сейчас эти связи проходят становление в новых условиях. Россия была, есть и будет на Южном Кавказе, поэтому наши отношения только укрепляются».

Он также выразил благодарность руководству Нижнего Новгорода и Нижегородской области за поддержку инициатив развития побратимских связей и вручил директору школы № 70 Анне Русаковой благодарственное письмо за укрепление связей между образовательными учреждениями.

Одним из перспективных направлений Владимир Литвинчук назвал организацию летнего отдыха для школьников Нижнего Новгорода на берегу Черного моря, у сухумской школы № 6: «Это прекрасное место, рядом пляж, столовая. После проработки всех правовых и санитарных аспектов, дети могли бы отдыхать там в летний или зимний период. Это укрепило бы связи между нашими регионами».

В рамках недельной программы гости успели посетить Нижегородский кремль, музей СВО, Нижегородскую ярмарку, пакгаузы, планетарий, цирк и зоопарк, а также побывать в Приволжском исследовательском медицинском университете. Ещё ребята побывали в ДДТ имени Чкалова, где поучаствовали в мастер-классах и посмотрели выставку декоративно-прикладного искусства и ремесел «Творчество юных – любимому городу».

Школьники и педагоги поделились своими впечатлениями о Нижнем Новгороде.

Классный руководитель ребят из Абхазии Элана Езугбая подчеркнула, насколько важен этот проект: «Мы впервые в Нижнем Новгороде, и у нас просто невероятные впечатления! Наши города – побратимы, и мы рады, что дети могут увидеть культуру друг друга. Хотелось бы поблагодарить директора школы Анну Николаевну и всю команду за теплый прием. Нижегородские семьи приняли наших детей так, что они чувствуют себя как дома. Это бесценно. Мы уверены, что дети продолжат общение после возвращения домой».