СТОЛИЧНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИСТУПЯТ К РЕМОНТУ УЛИЦЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. Первая рабочая инспекционная поездка исполняющего обязанности главы Администрации Сухума Тимура Агрба была на самые проблемные участки дорог города. По просьбе жителей и депутатов столичные службы приступают к ремонту улицы Фазиля Искандера.

«Были обращения депутатов, жителей, дорога перекрыта в центре города. Мы должны оперативно приступить к укладке асфальта, как только наши коммунальные службы дадут добро. К лету мы вам сдадим дорогу, с асфальтом, пока без тротуаров, дорогу с бордюрами. Позже к тротуарам тоже приступим. Раз дорогу асфальтируем, хочется комплексно, капитально ее сделать», – сказал Тимур Агрба.

Затем и.о. главы Сухума побывал и на улице Басария. Здесь некоторое время назад местные жители вынуждены были перекрыть проезд машинам из-за состояния дороги.

«В течение полутора-двух месяцев будет часть средств, чтобы мы начали капительный ремонт. Здесь все коммуникации обветшали. Хотим разбить на этапы в связи с частичным финансированием. 102 миллиона рублей мы на это уже нашли. Сейчас готовятся необходимые документы, чтобы пройти экспертизы в Абхазии и в Российской Федерации по Инвестпрограме. Хотим вам сообщить, что в ближайшее время работы будут начаты. Участок, где будут начаты работы, определят наши коммунальные службы. Есть понимание коллег с Российской Федерации, они готовы нам посодействовать», – сказал Тимур Агрба.

В ходе инспекционной поездки и.о. главы столицы речь шла об укладке асфальта на улице Бубновой – от Джонуа до имама Шамиля. Это будет подарок жителям от строительной организации «Спецдорстрой», сообщил и.о. глав Администрации.

Двор многоквартирного дома по улице Первомайская,76 А, где в плохую погоду стояла вода по колено, капитально ремонтируется. Тимур Агрба пообщался с рабочими, которые передали ему слова благодарности жителей, которым буквально в резиновых сапогах приходилось переплывать двор в дождливую погоду.

В Сухуме продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов. Строительные работы идут также на фасаде дома по улице Когониа, 62. В этом доме ремонт ведется уже совместно с местными специалистами, которых обучили российские коллеги.

Замдиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Сергей Ушаков поделился, что в данном доме столкнулись с инженерными сложностями, немало самозастроенных участков, придется упорядочить внешние трубы, уложить общий сток.

Тимур Агрба рассказал, что столичная администрация берет на себя устройство дворовой территории дома по улице Эшба, 185, где ранее был завершен ремонт фасада.

Об этом сообщает сайт стоицы.