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Абхазия Информ

РОСАВИАЦИЯ ВЫДАЛА ДОПУСКИ АВИАКОМПАНИЯМ IFLY И NORDSTAR НА ПОЛЕТЫ В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 11 апреля 2025 20:13
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РОСАВИАЦИЯ ВЫДАЛА ДОПУСКИ АВИАКОМПАНИЯМ IFLY И NORDSTAR НА ПОЛЕТЫ В АБХАЗИЮ

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Росавиация выдала допуски авиакомпаниям iFly и Nordstar на полеты из Москвы и Красноярска в столицу Абхазии Сухум, сообщает на сайте Росавиации. Согласно документу, iFly разрешено выполнять полеты из Москвы в Сухум с частотой 14 рейсов в неделю, Nordstar – 7 рейсов в неделю.

Кроме того, Nordstar получил допуск на полеты из Красноярска в столицу Абхазии с частотой 3 раза в неделю.

В феврале этого года Минтранс сообщил, что открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией ожидается в мае 2025 года.

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. В начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подтвердил планы открыть авиасообщение с Сухумом с 1 мая.

Об аэропорте

Реконструирует аэропорт российская компания «Инфраструктурное развитие», с которой 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому соглашению государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала. Также сохранится статус объекта двойного назначения и название Международный аэропорт г. Сухума им. В. Г. Ардзинбы.

Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционировал с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 21:12

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