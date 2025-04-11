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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Новости Пятница, 11 апреля 2025 19:48
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В ОЧАМЧЫРЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Очамчыре планируется открытие Музея Боевой Славы. Место для музея уже выбрано в центре города, сообщила заместитель начальника отдела образования Лейла Квеквескири. В ближайшее время начнется процесс согласования с Министерством культуры. Закладку первого камня планируется приурочить к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Пока работа ведется на общественных началах: собираются материалы и необходимые документы. Организаторы надеются, что в дальнейшем проект получит поддержку и будет построено здание музея. Временно для сбора экспонатов выделено отдельное помещение.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 21:12

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