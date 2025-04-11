В ОЧАМЧЫРЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Очамчыре планируется открытие Музея Боевой Славы. Место для музея уже выбрано в центре города, сообщила заместитель начальника отдела образования Лейла Квеквескири. В ближайшее время начнется процесс согласования с Министерством культуры. Закладку первого камня планируется приурочить к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.