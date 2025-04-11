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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «КРАЙ НОЧИ»

Новости Пятница, 11 апреля 2025 19:41
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АБХАЗСКАЯ ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «КРАЙ НОЧИ»

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. В арт-пространстве «Sklad» состоится абхазская премьера документального фильма «Край ночи» и творческая встреча с его автором – выпускником мастерской Александра Сокурова, режиссером Андреем Натоцинским. Модератор вечера – поэт и соавтор идеи фильма Нина Ешсау. После показа запланирована открытая дискуссия.

Фильм зародился в 2020 году, когда Андрей Натоцинский впервые приехал в Сухум и оказался в буквальной и метафорической темноте: город погрузился в ночную тишину, нарушенную лишь гулом генераторов.

Веерные отключения света, связанные с деятельностью криптомайнеров, стали отправной точкой для возвращения режиссера уже со съемочной группой.

«Край ночи» – это медитативное исследование пространства, которое продолжает жить в тени войны, экономического краха и затянувшегося безвременья. Складывая воедино разрозненные голоса – жителей, пейзажей, теней прошлого, – фильм отказывается от прямых выводов, позволяя тишине говорить за себя.

12 апреля также пройдут показы фильмов выпускников мастерской: «Катя» (2020), «Чужбина» (2022), режиссер Андрей Натоцинский; «Волнами» (2022), режиссер Сергей Кальварский.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 19:42

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