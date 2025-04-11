СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание, посвященное проблеме экологической безопасности страны, в частности решению вопроса сбора и утилизации бытовых отходов. В нем приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, депутаты парламента Винори Бебия, Алмас Акаба, Резо Зантария и Беслан Эмурхба.

Глава государства назвал проблему утилизации твердых бытовых отходов актуальной проблемой, требующей повышенного внимания со стороны государства.

Приглашенный на встречу специалист-проектировщик Василий Белосевич ознакомил участников совещания с успешными примерами создания мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов в российских городах.

По итогам совещания Бадра Гунба поручил премьер-министру проработать вопрос по организации разработки схем очистки твердых бытовых отходов с учетом успешных примеров и в кратчайшие сроки представить предложения.