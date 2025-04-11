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Абхазия Информ

РОССИЯНАМ РАСКРЫЛИ БЮДЖЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

Новости Пятница, 11 апреля 2025 19:07
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РОССИЯНАМ РАСКРЫЛИ БЮДЖЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. Российским туристам раскрыли бюджетное направление летнего пляжного отдыха – отдых в абхазском пансионате на семью из троих человек обойдется от 26 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе туроператора «Алеан», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Самый бюджетный курорт для пляжного отдыха в республике – Гудаута. Предложения по наиболее демократичным ценам можно найти на первый летний месяц», – указано в сообщении.

Во второй половине июня проживание на базе отдыха с трехразовым питанием обойдется в сумму от 26 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей, во второй половине июля – от 43 тысяч рублей на тот же срок и состав туристов.

В Гагре можно найти предложения с полным пансионом на июнь от 45 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей (на июль от 52 тысяч рублей), в Сухуме – от 46 тысяч рублей (на июль от 50 тысяч рублей), в Пицунде – от 56 тысяч рублей (на июль от 69 тысяч рублей), в Новом Афоне – от 60 тысяч рублей (на июль от 65 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что на курортах Турции летом 2025 года можно отдохнуть за сумму от 150 тысяч рублей на двоих. Так, поездка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» обойдется в 150-180 тысяч рублей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 19:12

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