РАСКРЫТА СОВЕРШЕННАЯ В СУХУМЕ КРАЖА

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено жителю г. Сухум Дзкуа Руслану Джотовичу, 1990 г.р. Последний был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД, когда следовал на принадлежащем ему автомобиле. В ходе осмотра транспортного средства сотрудники милиции изъяли ранее похищенное имущество.

Преступление имело место в г. Сухум по ул. Киараз.

Согласно материалам уголовного дела Руслан Дзкуа, действуя по предварительному сговору с Ломия Иналом Винаидовичем, 1985 г.р. и неустановленным следствием лицом через незапертую дверь подъезда дома №9 проникли в чердачное помещение, откуда спустились в другой подъезд и далее, путем подбора ключей вскрыли квартиру заявительницы, откуда похитили 17.000 рублей и ювелирные изделия, тем самым причинив ущерб потерпевшей на сумму 25.100 рублей.

Вещественные доказательства, а именно ювелирные изделия, обнаруженные и изъятые в ходе обследования автотранспортного средства гражданина Дзкуа, потерпевшей были опознаны.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 155 УК РА проводит СО УВД по г. Сухум. Руслан Дзкуа заключен под стражу. Второй соучастник данного преступления Инал Ломия объявлен в розыск.

Об этом сообщает сайт МВД.