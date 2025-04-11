СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД совместно с СГБ Абхазии по подозрению в сбыте наркотических средств в г. Сухум задержан Хварцкия Беслан Хаджаратович, 1987г.р. При личном досмотре у задержанного был изъят сотовый телефон, в установленных приложениях которого просматривались рассылки приобретателям наркотического средства.

Беслан Хварцкия и ранее попадал в поле зрения УКОН МВД Абхазии. По имеющейся оперативной информации последний выступал в сети наркосбыта под НИКами «Леха солдат», «Зорро» и «тетя Зина».

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, по данным геолокации из изъятого телефона при осмотре указанной местности в г. Сухум по ул. Джонуа при непосредственном участии гражданина Хварцкия и лиц, приглашенных в качестве понятых, сотрудниками УКОН был обнаружен и изъят сверток со светлым веществом. Как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «метадон» в крупном размере.

Также, по месту жительства задержанного был изъят пистолет модели ASTRA калибра 7,65 мм.

Хварцкия Беслан Хаджаратович привлечен к уголовной ответственности по двум фактам преступных деяний – последнему вменяется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в крупном размере, а так же незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование соединенного уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум, гражданин Хварцкия содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.