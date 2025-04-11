 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Пятница, 11 апреля 2025 18:46
Оцените материал
(0 голосов)
СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД совместно с СГБ Абхазии по подозрению в сбыте наркотических средств в г. Сухум задержан Хварцкия Беслан Хаджаратович, 1987г.р. При личном досмотре у задержанного был изъят сотовый телефон, в установленных приложениях которого просматривались рассылки приобретателям наркотического средства.

Беслан Хварцкия и ранее попадал в поле зрения УКОН МВД Абхазии. По имеющейся оперативной информации последний выступал в сети наркосбыта под НИКами «Леха солдат», «Зорро» и «тетя Зина».

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, по данным геолокации из изъятого телефона при осмотре указанной местности в г. Сухум по ул. Джонуа при непосредственном участии гражданина Хварцкия и лиц, приглашенных в качестве понятых, сотрудниками УКОН был обнаружен и изъят сверток со светлым веществом. Как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «метадон» в крупном размере.

Также, по месту жительства задержанного был изъят пистолет модели ASTRA калибра 7,65 мм.

Хварцкия Беслан Хаджаратович привлечен к уголовной ответственности по двум фактам преступных деяний – последнему вменяется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в крупном размере, а так же незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование соединенного уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум, гражданин Хварцкия содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 19:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОТМЕНИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ООО «Р-АСТИКО» РАСКРЫТА СОВЕРШЕННАЯ В СУХУМЕ КРАЖА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.