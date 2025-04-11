 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОТМЕНИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ООО «Р-АСТИКО»

Новости Пятница, 11 апреля 2025 18:43
Оцените материал
(0 голосов)
КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОТМЕНИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ООО «Р-АСТИКО»

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Екатерины Онищенко, судей Беслана Берулава и Лии Адлейба в открытом судебном заседании рассмотрела частную жалобу ООО «Россия – Абхазия Сингапур Торгово-Инвестиционная Корпорация» на определение Верховного суда Республики Абхазия от 17 февраля 2025 года об отказе в принятии административного искового заявления представителей административного истца ООО «Р-АСТИКО» о признании Указа исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Гунба Б.3. от 5 декабря 2024 года о досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра» недействительным.

Кассационная коллегия отменила определение Верховного суда Республики Абхазия от 17 февраля 2025 года об отказе в принятии административного искового заявления представителей административного истца ООО «Россия – Абхазия Сингапур Торгово-Инвестиционная Корпорация» о признании Указа исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Гунба Б.3. от 5 декабря 2024 года о досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра» недействительным. Процессуальный вопрос передан в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе судей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 18:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФОРУМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ «РИТМ АБХАЗИИ» ПРОЙДЁТ В СУХУМЕ ЛЕТОМ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.