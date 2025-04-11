КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОТМЕНИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ООО «Р-АСТИКО»

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Екатерины Онищенко, судей Беслана Берулава и Лии Адлейба в открытом судебном заседании рассмотрела частную жалобу ООО «Россия – Абхазия Сингапур Торгово-Инвестиционная Корпорация» на определение Верховного суда Республики Абхазия от 17 февраля 2025 года об отказе в принятии административного искового заявления представителей административного истца ООО «Р-АСТИКО» о признании Указа исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Гунба Б.3. от 5 декабря 2024 года о досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра» недействительным.