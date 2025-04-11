ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФОРУМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ «РИТМ АБХАЗИИ» ПРОЙДЁТ В СУХУМЕ ЛЕТОМ

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. С 29 мая по 1 июня 2025 года в столице Республики Абхазии городе Сухум пройдет международный инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии», сообщает сайт Нижнего Новгорода https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/28123 . Он станет частью более шести десятков мероприятий в рамках дорожной карты по сотрудничеству Нижнего Новгорода и Сухума, которую ранее подписали главы городов – Юрий Шалабаев и Беслан Эшба.

«Ритм Абхазии» станет продолжением международного инклюзивного форума социальных предпринимателей «Территория Ритма», который традиционно проходит в Нижегородской области. В этом году форум соберет около 150 участников из разных регионов России и Республики Абхазия для укрепления социальных, культурных и общественных связей между народами наших стран.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что форум «Территория Ритма» давно стал важной площадкой для обмена опытом в сфере социального предпринимательства.

«В октябре 2024 года Нижний Новгород и Сухум официально стали городами-побратимами, и это открыло новые возможности для сотрудничества. У нас уже есть успешный опыт проведения форума «Территория Ритма» – одной из флагманских площадок для развития инклюзивных проектов и социального предпринимательства. Теперь мы выводим этот опыт на международный уровень. «Ритм Абхазии» станет важным шагом в развитии дружеских и деловых связей между нашими странами и их жителями», – заявил мэр.

К участию в форуме приглашается активная молодёжь, включая людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, социальные предприниматели, а также представители некоммерческих организаций.

В течение четырех дней участники смогут разработать социально значимые проекты в сферах доступного туризма, инклюзивного образования, организации спортивных мероприятий, поддержки людей с инвалидностью и их трудоустройства. Кроме того, они получат ценные знания в области социального предпринимательства и некоммерческого лидерства.

«С 2017 года в нашем регионе реализуется международный форум «Территория Ритма», который по праву считается ключевой площадкой в стране по вовлечению в социальное предпринимательство и некоммерческое лидерство активных людей (в том числе с инвалидностью). Проведение форума в Абхазии позволит вывести наш форум на новый международный уровень. Нижегородская область является лидером в сфере развития социального предпринимательства, и мы готовы делиться с друзьями из Абхазии нашим опытом в этой важной сфере»,у – подчеркнул автор форума «Территория Ритма» Роман Пономаренко.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету до 10 мая 2025 года на официальном сайте: https://территорияритма.рф/ritmabhazii.