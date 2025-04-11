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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ФИНАЛА КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 11 апреля 2025 18:36
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В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ФИНАЛА КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялось торжественное открытие финала конкурса «Команда Абхазии». Конкурс призван поддержать талантливую молодежь, предоставив ей возможность проявить свои способности, внести свой вклад в развитие страны.

На открытии выступил вице-президент Абхазии Беслан Бигвава.

Руководитель конкурса «Команда Абхазии» Таращ Хагба добавил: «13 февраля стартовал очень важный проект. С того момента зарегистрировался 2951 человек, из них 589 прошли в первый дистанционный этап. В итоге 345 человек попали во второй этап, и сегодня вы – уже финалисты. Вы – одни из лучших, кто в будущем будет вносить свой вклад в развитие нашего государства».

Руководитель президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул: «Все, кто решил принять участие в конкурсе, отвечали на вопросы о готовности служить Отечеству и Абхазии. Сегодня вы, 86 человек, представляете интересы всей республики. Я уверен, что теми темпами, с какими развивается проект «Команда Абхазии», сложится полноценный кадровый резерв республики, который всегда будет подпитывать и работать на развитие страны. Верю, что каждый из вас будет трудиться на благо Родины».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 18:39

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