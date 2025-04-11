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Абхазия Информ

БЕСЛАН БИГВАВА НАПУТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 11 апреля 2025 18:33
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БЕСЛАН БИГВАВА НАПУТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 11 апреля 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава принял участие в церемонии открытия финала конкурса «Команда Абхазии».

«Это очень важный для нашей страны проект. Будущее за талантливой молодежью. Конкурс, который создан по инициативе президента Бадры Гунба дает возможность их выявлять», – сказал в своем выступлении Бигвава.

Вице-президент Абхазии выразил особую признательность команде платформы «Россия – страна возможностей» и лично генеральному директору Андрею Анатольевичу Бетину за помощь в организации конкурса.

«Участие в таком проекте – большой опыт для каждого из вас, попасть в финал считаю уже огромным успехом. Желаю вам удачи в финале! Я повторяю, вне зависимости от результата, считаю, что вы все уже победители. Желаю всем дальнейших успехов», – сказал вице-президент.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 11 апреля 2025 18:36

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