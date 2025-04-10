В ОЧАМЧЫРЕ СОЗДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. Депутат парламента Резо Зантария за счет личных средств в городе Очамчыра создает реабилитационный центр для детей с онкологическими заболеваниями и детей с ограниченными возможностями в память о своем скончавшемся ребенке. Центр будет открыт в здании бывшего детского сада.

Президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава ознакомились с условиями, созданными в центре.

По словам депутата, для полноценного функционирования учреждения необходимо специализированное оборудование, включая аппараты для детей с аутизмом, а также вертикализаторы и тренажеры для реабилитации детей с церебральным параличом, которые помогут им учиться ходить. В центре также планируется индивидуальный подход к реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.

Резо Зантария обратился к президенту с просьбой о помощи в привлечении специалистов для подбора передового оборудования для центра. Бадра Гунба обещал оказать содействие в этом вопросе.

«Я решил построить данный центр в память о моем ребенке, который умер от онкологического заболевания», – сказал Зантария.

Бадра Гунба поблагодарил депутата за социальную ответственность и значимый вклад в поддержку детей с ограниченными возможностями.

«К сожалению, в республике немало детей, нуждающихся в реабилитации. То, что Вы делаете, – это особая поддержка государству и проявление заботы о детях. Благодарю Вас за все. Государство, безусловно, будет и дальше оказывать помощь, но Ваш шаг является примером для подражания. Надеюсь, здоровье детей, которые будут проходить реабилитацию в этом центре, значительно улучшится», – отметил президент.