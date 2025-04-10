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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛАСЬ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Четверг, 10 апреля 2025 17:45
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛАСЬ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии в составе и.о. специального представителя президента Абхазии в Российской Федерации и странах-участниках БРИКС, председателя политической партии «Народный Фронт Абхазии» Лаши Сакания, депутата Парламента, зампредседателя Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, председателя районного отделения партии «НФА» Ахры Пачулия, атташе Посольства Республики Абхазия в РФ Леона Бигвава и почетного консула Абхазии в Санкт-Петербурге Владимира Бигвава прибыла в Санкт-Петербург.

Северную столицу на встрече представляли – вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

Стороны обсудили вопросы всестороннего сотрудничества. Российские коллеги высказали готовность поделиться опытом, знаниями и возможностями, чтобы Абхазия могла самостоятельно развиваться по многим направлениям.

В части помощи республике в оснащении общественным транспортом обговаривалась возможность передачи Абхазии десяти троллейбусов.

«Данный вид транспорта для наших граждан является весьма востребованным и актуальность его высока. Особенно для пенсионеров. Это удобно, бюджетно и безопасно», – отметил Лаша Сакания.

Далее затронули вопросы логистики.

«Потенциал у республики велик, особенно в части формирования новых транспортно-логических цепочек. К примеру, в виду выгодного географического и геополитического расположения Очамчырский порт может стать ключевым звеном в международной системе транспортных маршрутов, который даст дополнительные возможности для развития торговли и промышленности наших государств», –отметил Кирилл Поляков.

Забота о подрастающем поколении – также среди приоритетных. По инициативе губернатора Александра Беглова более 40 выпускников-отличников из Абхазии смогут принять участие в ежегодном для Северной столицы празднике «Алые паруса». Отберут лучших из лучших.

«Перспектива такой поездки станет для ребят весомым стимулом, чтобы улучшить свои успехи в школе», – подчеркнул Лаша Сакания.

По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 10 апреля 2025 18:05

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