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Абхазия Информ

НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ОБСУДИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В НОШЕНИИ ОРУЖИЯ

Новости Четверг, 10 апреля 2025 16:46
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НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ОБСУДИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В НОШЕНИИ ОРУЖИЯ

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. На расширенном заседании парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия», представленный президентом. Данный законопроект предусматривает ограничения в ношении оружия.

В заседании приняли участие представитель президента Абхазии в Парламенте Батал Айба, а также и. о замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа, и. о. заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия Руслан Тарба, представители Министерства обороны и ООО СП «АРС».

По итогам обсуждения члены комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 апреля 2025 16:51

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