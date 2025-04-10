НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ОБСУДИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В НОШЕНИИ ОРУЖИЯ

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. На расширенном заседании парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия», представленный президентом. Данный законопроект предусматривает ограничения в ношении оружия.

В заседании приняли участие представитель президента Абхазии в Парламенте Батал Айба, а также и. о замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа, и. о. заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия Руслан Тарба, представители Министерства обороны и ООО СП «АРС».

По итогам обсуждения члены комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.