ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. Разрабатываемую оперативную информацию реализовали сотрудники линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии, в результате чего обнаружили и изъяли незаконно хранимое наркотическое средство в особо крупном размере у жителя Сухумского района Капикян Мисака Арамовича. 1982 г.р.

Запрещенное вещество, как установлено в результате исследования в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел – «каннабис» массой более 148 граммов, гражданин Капикян хранил в картонных коробках по месту своего проживания, в домовладении по ул. Кяраз, в с. Эшера. На момент задержания последний и сам пребывал в наркотическом опьянении аналогичным веществом.

По факту незаконного приобретения, хранения наркотического средства в особо крупном размере без цели сбыта в отношении Мисака Капикян возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 223 УК РА. Решением суда Сухумского района подозреваемый заключен под стражу, расследование проводит орган предварительного следствия ЛУВД.

Об этом сообщает сайт МВД.