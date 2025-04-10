ПОДПИСАН ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ О ТОРГОВОМ РЕЖИМЕ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о торговом режиме с Абхазией. Документ, подписанный в июле 2024 года в Грозном, расширяет перечень товаров, вывоз которых из России в Абхазию осуществляется на беспошлинной основе.