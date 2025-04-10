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Абхазия Информ

ПОДПИСАН ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ О ТОРГОВОМ РЕЖИМЕ С АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 10 апреля 2025 16:38
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ПОДПИСАН ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ О ТОРГОВОМ РЕЖИМЕ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о торговом режиме с Абхазией. Документ, подписанный в июле 2024 года в Грозном, расширяет перечень товаров, вывоз которых из России в Абхазию осуществляется на беспошлинной основе.  

К уже действующему списку (бензин, дизель, битум, пропан) добавлены стройматериалы, бытовая техника, продукция из черных металлов, рыба, фрукты и овощи.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 апреля 2025 16:43

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