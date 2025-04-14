ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР ПЕНИ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ДО 0,1%

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, в котором приняли участие представитель президента Батал Айба, зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба, руководители внебюджетных фондов.

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Абхазия «Об основах налоговой системы в Республике Абхазия», который предусматривает уменьшение действующего размера пени в случае задержки уплаты налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия с 0,3 процента неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки платежа до 0,1 процента.

По мнению авторов законопроекта, необходимость изменения ставки пени за просрочку налоговых платежей обусловлена тем, что действующая в настоящее время ставка является экономически необоснованной и несоразмерной нарушенному обязательству, а также создает серьезную финансовую нагрузку на налогоплательщиков.

Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия в первом чтении.

Затем были рассмотрены проекты законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2024 год. После обсуждения члены комитета приняли решение вынести данные законопроекты на заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.