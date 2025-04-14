КРАЖА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сообщение об угоне припаркованного у магазина «Улыбка» в г. Гудаута автомобиля ВАЗ-211440 поступило в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району. В результате незамедлительно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела милиции похищенный автомобиль был обнаружен в с. Лыхны, управлял автотранспортным средством житель этого села Чкотуа Мурат Эдуардович, 1991 г.р., который задержан и водворен в ИВС.

Чкотуа находился в розыске с августа 2024 года за ранее совершенное преступление против собственности, а именно хищение чужого имущества, имевшее место в г. Сухум.

По факту кражи автомобиля в отношении гражданина Чкотуа органом предварительного следствия Гудаутского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА возбуждено уголовно дело.

Постановлением районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.