КРАЖА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сообщение об угоне припаркованного у магазина «Улыбка» в г. Гудаута автомобиля ВАЗ-211440 поступило в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району. В результате незамедлительно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела милиции похищенный автомобиль был обнаружен в с. Лыхны, управлял автотранспортным средством житель этого села Чкотуа Мурат Эдуардович, 1991 г.р., который задержан и водворен в ИВС.
Чкотуа находился в розыске с августа 2024 года за ранее совершенное преступление против собственности, а именно хищение чужого имущества, имевшее место в г. Сухум.
По факту кражи автомобиля в отношении гражданина Чкотуа органом предварительного следствия Гудаутского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА возбуждено уголовно дело.
Постановлением районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
Об этом сообщает сайт МВД.
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