МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОДРОСТКАМ

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Участковые уполномоченные и инспектора по делам несовершеннолетних подразделений милиции общественной безопасности городских управлений и районных отделов внутренних дел по всей республике проводят мероприятия, направленные на недопущение продажи алкогольной и табачной продукции подросткам. Закон строго запрещает подобные действия, предусматривая ответственность для реализаторов.

Профилактические мероприятия проводятся согласно указанию исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут. Запрет продажи алкоголя и сигарет подросткам – один из ключевых элементов защиты здоровья и нравственности молодого поколения, и это подчеркивает приоритетность данной проблемы и решимость правоохранительных органов бороться с ней.

Если вы стали свидетелем нарушения, сообщите об этом на горячую линию МВД или в дежурную часть райотдела.

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Об этом сообщает сайт МВД.