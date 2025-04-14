МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОДРОСТКАМ
Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Участковые уполномоченные и инспектора по делам несовершеннолетних подразделений милиции общественной безопасности городских управлений и районных отделов внутренних дел по всей республике проводят мероприятия, направленные на недопущение продажи алкогольной и табачной продукции подросткам. Закон строго запрещает подобные действия, предусматривая ответственность для реализаторов.
Профилактические мероприятия проводятся согласно указанию исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут. Запрет продажи алкоголя и сигарет подросткам – один из ключевых элементов защиты здоровья и нравственности молодого поколения, и это подчеркивает приоритетность данной проблемы и решимость правоохранительных органов бороться с ней.
Если вы стали свидетелем нарушения, сообщите об этом на горячую линию МВД или в дежурную часть райотдела.
Телефон доверия МВД (сообщение на WhatsApp|Telegram) +7 940 920-20-95 дежурные части РОВД 02 или 002 для звонка с сотовых операторов..
Об этом сообщает сайт МВД.
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