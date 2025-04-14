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Абхазия Информ

МИНОБОРОНЫ ПРОВОДИТ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ С РЕЗЕРВНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Новости Понедельник, 14 апреля 2025 18:36
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МИНОБОРОНЫ ПРОВОДИТ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ С РЕЗЕРВНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Командно-штабные мобилизационные учения на территории республики стали очередным этапом широкомасштабных учений, которые охватывают органы военного управления Вооруженных сил, соединения и части резерва, формирования территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты.

Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.

В ходе учений офицеры, с учетом передового опыта, получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону.

Как сообщил руководитель учений, – «Задачи учений выполняются в ходе совместных слаженных действий между органами военного управления и органами исполнительной власти. На данном этапе достигнуто полное взаимопонимание в решении мобилизационных вопросов с главами городов и районов. Отмечается высокий уровень готовности комплектующих военных комиссариатов к проведению мобилизационных мероприятий».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 14 апреля 2025 19:23

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