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Абхазия Информ

В ГОСФИЛАРМОНИИ ИМ. Р. ГУМБА ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ОРКЕСТРА ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА

Новости Понедельник, 14 апреля 2025 18:38
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В ГОСФИЛАРМОНИИ ИМ. Р. ГУМБА ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ОРКЕСТРА ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. 24 апреля в Абхазской государственной филармонии им.Р.Гумба состоится концерт Джаз-оркестра Георгия Гараняна, с участием заслуженной артистки России Марины Девятовой.

«Выступление в Абхазии – в республике, славящейся музыкальным вкусом и традициями – особое, ответственное событие в жизни коллектива. Мы постарались сделать программу, отвечающую самым разным вкусам. Вы сможете ощутить аромат классического американского джаза и прекрасной советской музыки в уникальных аранжировках автора учебника-бестселлера «Основы эстрадной и джазовой аранжировки» – Георгия Гараняна, в исполнении созданного им оркестра – ансамбля МЕЛОДИЯ-Джаз-оркестра Георгия Гараняна», – говорится в релизе оркестра.

Концерт состоится в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 14 апреля 2025 18:45

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