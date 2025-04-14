БОЛЕЕ 50 УЧИТЕЛЕЙ ИЗ РФ ПРОВЕДУТ В АБХАЗИИ МАСТЕР-КЛАССЫ И ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Учителя из Российской Федерации примут участие в ежегодной международной школе «Учитель года» в Абхазии, совместно с абхазскими коллегами они проведут мастер-классы и открытые уроки по различным предметам. Об этом сообщил журналистам и.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия, комментируя итоговое заседание коллегии Министерства просвещения РФ.

«Сегодня на коллегии мы обсудили результаты совместной с Министерством просвещения РФ работы. Мы предусмотрели работу в плане улучшения материально-технической базы, обмена опытом. Этим летом восьмой раз в Абхазии пройдет международная школа «Учитель года», этот проект мы реализуем с 2022 года, школа проводится зимой и летом. В этом году к нам приедет беспрецедентная по составу команда [из РФ] – учителя года и школьники, 50 человек, они будут проводить совместно с абхазскими педагогами мастер-классы, открытые уроки, исследования по физике, математике, химии, биологии и другим предметам», – сказал Габлия.

И.о. министра просвещения выразил удовлетворение плотным взаимодействием и тесными контактами с РФ и выразил уверенность, что 2025 год будет не менее плодотворным, чем 2024 год.

«Я благодарю лично министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова за подписанный в феврале меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий на 2025 год, который предусматривает более 30 направлений нашей совместной работы. Это и повышение квалификации наших учителей, и детский оздоровительный отдых во всех всероссийских детских центрах. Благодаря поручению Сергея Сергеевича наша квота увеличена в три раза, совсем недавно команда из 100 абхазских детей вернулась из международного детского центра «Артек», – отметил Габлия.