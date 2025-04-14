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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ У РОССИЯН ЛЕТОМ 2025 ГОДА

Новости Понедельник, 14 апреля 2025 18:49
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АБХАЗИЯ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ У РОССИЯН ЛЕТОМ 2025 ГОДА

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на отдых в Абхазии в майские праздники и летние месяцы. Интерес к направлению стабильно растет после выборов и отмены рекомендаций МИД РФ воздержаться от поездок в республику. Заявленное на начало мая открытие воздушного сообщение между аэропортом Сухум и российскими городами также способствует росту числа бронирований.

«Спрос на летние туры в Абхазию в этом году вырос на 15% относительно аналогичных дат прошлого года. Самый доступный по ценам курорт для пляжного отдыха в республике – Гудаута. Больше всего развлечений и активностей ждет туристов в Гагре, а для спокойного отдыха подойдет Пицунда, где, помимо привычных галечных пляжей, есть и широкие песчаные, как и в Гагре», – пояснила коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

По ее словам, предложения по наиболее демократичным ценам можно найти на июнь, но уже к июлю стоимость отдыха возрастает. Во второй половине июня недельное проживание на базе отдыха с трехразовым питанием обойдется от 26,7 тыс. рублей на двух взрослых с ребенком, а во второй половине июля стоимость подрастает до 43,8 тыс.

Эксперт добавила, что все больше отелей Абхазии предлагают туристам систему «все включено» по ценам примерно на 20% дешевле, чем в Сочи. Как правило, в пакет входит трехразовое и промежуточное питание, алкогольные напитки, анимация, бассейн. На предстоящее лето «все включено» добавили крупные отели Гагры «Нарт» 4* и «Изумруд» 4*. Цены на такой формат отдыха стартуют от 86,5 тыс. рублей в июне и от 101,5 тыс. в июле на семью из трех человек за семь ночей.

В компании «Дельфин» подтвердили информацию о росте спроса на Абхазию. По данным генерального директора туроператора Сергея Ромашкина, он составляет сейчас плюс 15% к прошлому году по майским праздникам и 10% – по лету.

«По темпам бронирования сейчас это одно из самых благополучных направлений на черноморском побережье, тот же Краснодарский край не может этим похвастаться: в совокупности курорты края демонстрируют снижение спроса на 4-5% к прошлогодним показателям. Абхазия на 10% дешевле соседних Адлера и Сочи, к тому же это другой тип отдыха: не городской, а природный, с широкими малолюдными пляжами. Средняя стоимость проживания в сутки составляет 4-4,5 тыс. рублей, дорога в Адлер прибавит еще порядка 20 тыс., то есть пакет выйдет 60-65 тыс. рублей на человека, это хорошее предложение», – объяснил он популярность Абхазии.

Относительно открытия аэропорта Сухума Ромашкин заметил, что событие, скорее всего, уже не успевает оказать значимое влияние на сезон.

«Речь о запуске с 1 мая, но к этому времени будут проданы майские праздники и больше половины летних дат. И если до конца апреля билеты не выставят в продажу, туристы купят билеты в аэропорт Сочи», – пояснил он.

В компании «Мультитур» Абхазия входит топ-5 наиболее популярных направлений на майские праздники вместе с Краснодарским краем, Крымом, Подмосковьем и Санкт-Петербургом.

«Преимущественно запрашивают отели на полном пансионе с трехразовым шведским столом, в лидерах продаж – «Кавказ», «Амра», Amsa, Alex Resort. Май быстро разбирают, так как многие отели дают спецпредложения со скидками до 20-30%. Июньские цены пока не снижаются, поэтому бронируют сдержаннее, но ближе к началу сезона, если продажи пойдут не на достаточном уровне, можно также ожидать снижения цены. Июль-август бронируется хорошо», – сообщила директор по продукту Евгения Кизей.

Как отметила руководитель PR группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец, спрос на путешествия в Абхазию с заездами на майские праздники на 6,4% превышает аналогичные показатели 2024 года.

«Спрос на заезды с начала июня по конец августа пока держится на прошлогоднем уровне. Этим летом, как и год назад, Абхазия входит в топ-5 направлений», – говорит она.

По данным группы, в пятерку наиболее популярных направлений для организованных путешествий с начала июня по конец августа входят Россия с долей от общего объема продаж 49,9%, Турция (27,1%), Египет (6,8%), Абхазия (5,4%), Таиланд (1,7%).

Интерес к отелям Абхазии туристов-индивидуалов также вырос. Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» Дарья Кочеткова связывает это именно с предстоящим запуском авиасообщения между городами России и Сухумом.

«На фоне этих новостей за неделю с 31 марта по 6 апреля туристы совершили на 10% больше бронирований в местных отелях и апартаментах, чем в предыдущую неделю с 24 по 30 марта. Количество поисковых запросов на размещение в республике выросло на 15% неделя к неделе. Особенно вырос интерес к менее популярным ранее курортам, таким, как Гудаута и поселок Лдзаа: объем продаж по акции раннего бронирования опережает прошлогодние показатели в 1,5 раза. Настолько же вырос год к году вырос спрос на Пицунду», – сообщила она.

В 2024 году в Абхазии отдохнуло около 1,5 млн российских туристов.

https://ratanews.ru/news/general/abxaziia-stanet-odnim-lidiruiushhix-napravlenii-u-rossiian-letom-2025-goda

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 14 апреля 2025 18:51

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