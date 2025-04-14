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Абхазия Информ

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТА СУХУМА

Новости Понедельник, 14 апреля 2025 18:52
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РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТА СУХУМА

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. С 1 мая международный аэропорт Сухум им. Ардзинба возобновит работу, а электропоезд «Ласточка» запустит регулярные рейсы между Сириусом и столицей Абхазии. Об этом заявил президент республики Бадра Гунба. Он отметил, что первые авиакомпании, готовые осуществлять полёты в Сухум, уже определены, а интерес к маршрутам проявляют и другие перевозчики. Глава Абхазии выразил уверенность, что авиасообщение с российскими городами стартует в запланированные сроки. Параллельно начнёт курсировать обновлённый железнодорожный состав, связывающий курортные регионы.

Аэропорт, расположенный в 18 км от Сухума, не функционировал с момента завершения грузино-абхазского конфликта из-за ограничений Международной организации гражданской авиации. Его реконструкцией занимается российская компания «Инфраструктурное развитие» в рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве, подписанного в октябре 2023 года. Согласно договору, Абхазия сохраняет право собственности на аэродром, инфраструктуру и историческое здание терминала, а также статус объекта двойного назначения. Взлётно-посадочная полоса аэропорта адаптирована для приёма большинства типов гражданских воздушных судов.

Ранее, 7 февраля, аэропорт успешно принял пробный рейс из Москвы, а 27 февраля состоялся тестовый запуск «Ласточки» с пассажирами. Как сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников, помимо существующих электропоездов, в летний сезон планируется использовать модели ЭП2Д и ЭП2ДМ с системами кондиционирования. С июня 2023 года «Ласточка» уже связывает Сочи и Гагру, а в Сухум прибывают поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 14 апреля 2025 18:54

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