АБХАЗИЯ ОТКРЫЛА ДЛЯ ГОСТЕЙ НОВЫЙ ВИД ОТДЫХА – ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ
Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Туристы из РФ смогут посетить возрожденные чайные плантации в Абхазии. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» производитель чая Альяс Асландзия. Уборка урожая здесь начнется на днях, и присоединиться к ней могут непрофессионалы.
«Туристы к нам могут приехать, собрать здесь чай своими руками. Мы им можем здесь на месте приготовить [чай], они могут к себе домой повезти», – рассказал Асландзия.
Внимание гостей помогает жителям республики развивать родные места. В селе Кутол сегодня сохраняют наследие: выращивают и производят черный, зеленый и желтый чаи.
Летом Абхазия готова принять 2,5 миллиона российских туристов. В мае из Сочи в Сухум запустят регулярную электричку. Также впервые за 30 лет и сразу из нескольких регионов в республику полетят самолеты.
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