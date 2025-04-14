АБХАЗИЯ ОТКРЫЛА ДЛЯ ГОСТЕЙ НОВЫЙ ВИД ОТДЫХА – ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Туристы из РФ смогут посетить возрожденные чайные плантации в Абхазии. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» производитель чая Альяс Асландзия. Уборка урожая здесь начнется на днях, и присоединиться к ней могут непрофессионалы.

«Туристы к нам могут приехать, собрать здесь чай своими руками. Мы им можем здесь на месте приготовить [чай], они могут к себе домой повезти», – рассказал Асландзия.

Внимание гостей помогает жителям республики развивать родные места. В селе Кутол сегодня сохраняют наследие: выращивают и производят черный, зеленый и желтый чаи.

Летом Абхазия готова принять 2,5 миллиона российских туристов. В мае из Сочи в Сухум запустят регулярную электричку. Также впервые за 30 лет и сразу из нескольких регионов в республику полетят самолеты.