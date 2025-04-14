ПРИЧАЛ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 14 апреля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Сухума Тимур Агрба принял делегацию Администрации Краснодарского края. В составе делегации – архитекторы и проектировщики во главе с главным архитектором края Ильей Поздняковым. Они будут заниматься ремонтом сухумского причала.

Глава города и гости побывали на набережной, чтобы на месте оценить состояние причала.

​Сухумский причал многие годы закрыт для прогулок, так как находится в ветхом состоянии и признан небезопасным. ​По мнению проектировщиков, причал необходимо полностью демонтировать и построить заново. Уже не годен не только деревянный настил, но и сама несущая конструкция. Перед восстановительными работами проведут инженерные изыскания по дну моря.

​Далее совещание продолжилось в здании столичной Администрации. Кроме строительных и технических вопросов архитекторы высказались о том, каким следует возвести новый причал – сохранить его исторический облик или внести что-то современное в его концепцию.

На совещании рассмотрели проект 2022 года, который предлагала архитектор Кама Кация. Она признала, что проект более творческий, нежели концептуальный, так как никаких изысканий не проводилось перед составлением эскиза.

Тимур Агрба подчеркнул, что архитектурную концепцию согласуют со всем необходимыми службами, с общественностью и с членами Градостроительного совета при Администрации и на основании этого будут принимать дальнейшее решение по проекту причала. ​

​ Главный архитектор столицы Светлана Шаменкова проинформировала, что уже 15 апреля пройдет заседание Градостроительного совета, на котором обсудят проект причала.

Об этом сообщает сайт столицы.